29 нижегородцев полностью вылечились от гепатита С с начала 2026 года

Параллельно в регионе продолжается диагностика: скрининг на гепатит С с начала года прошли уже более 165 тысяч нижегородцев. Врачи напоминают, что жители старше 25 лет могут сдать соответствующий анализ бесплатно в рамках диспансеризации раз в десять лет. Это особенно важно, так как свыше 70% случаев заболевания протекают бессимптомно и без своевременного вмешательства приводят к разрушению печени.