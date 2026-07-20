29 нижегородцев полностью вылечились от гепатита С с начала 2026 года

С начала 2026 года 119 жителей Нижегородской области получили бесплатный курс противовирусной терапии от гепатита С, при этом у 29 пациентов по итогам лечения вирус не обнаружен. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека» со ссылкой на Территориальный фонд ОМС Нижегородской области. Бесплатную помощь оказывают в дневных стационарах и поликлиниках Нижнего Новгорода, Арзамаса, Кстова, Бора, Балахны и Дзержинска.
Параллельно в регионе продолжается диагностика: скрининг на гепатит С с начала года прошли уже более 165 тысяч нижегородцев. Врачи напоминают, что жители старше 25 лет могут сдать соответствующий анализ бесплатно в рамках диспансеризации раз в десять лет. Это особенно важно, так как свыше 70% случаев заболевания протекают бессимптомно и без своевременного вмешательства приводят к разрушению печени.
Вместе с тем специалисты отмечают изменение путей заражения и социального портрета заболевших. Сегодня инфицироваться можно через совместное использование вейпов и кальянов, а также при посещении несертифицированных бьюти-мастеров на дому. Из-за этого среди пациентов всё чаще встречаются благополучные граждане, заразившиеся во время косметологических процедур.
Ранее сообщалось, что пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля.