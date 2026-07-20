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В Таганроге ликвидировали нефтяное загрязнение

Участники акции занимались сбором загрязнённой почвы.

Как подчеркнула глава города Светлана Камбулова, загрязнение удалось ликвидировать на 100%, что позволило свести к минимуму любой потенциальный ущерб для местной экосистемы.

Пресс-служба Войска Донского сообщила об участии казаков в работах по устранению последствий разлива нефтепродуктов на побережье Таганрогского залива.

В мероприятии, проходившем в районе Богудонии, также приняли участие студенты Южного федерального университета, активисты военно-патриотического клуба «Казачья гвардия им. гвардии старшего лейтенанта Глухова», профильные эксперты и добровольцы из организации «Первый взгляд».

Участники акции занимались сбором загрязнённой почвы и удалением маслянистых следов с песка и камней. Процессом руководили специалисты природоохранных ведомств совместно с представителями ООО «Курганнефтепродукт».