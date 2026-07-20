В Таганроге ликвидировали нефтяное загрязнение

В мероприятии, проходившем в районе Богудонии, также приняли участие студенты Южного федерального университета, активисты военно-патриотического клуба «Казачья гвардия им. гвардии старшего лейтенанта Глухова», профильные эксперты и добровольцы из организации «Первый взгляд».