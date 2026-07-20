В Таганроге ликвидировали нефтяное загрязнение

Как подчеркнула глава города Светлана Камбулова, загрязнение удалось ликвидировать на 100%, что позволило свести к минимуму любой потенциальный ущерб для местной экосистемы.
Пресс-служба Войска Донского сообщила об участии казаков в работах по устранению последствий разлива нефтепродуктов на побережье Таганрогского залива.
В мероприятии, проходившем в районе Богудонии, также приняли участие студенты Южного федерального университета, активисты военно-патриотического клуба «Казачья гвардия им. гвардии старшего лейтенанта Глухова», профильные эксперты и добровольцы из организации «Первый взгляд».
Участники акции занимались сбором загрязнённой почвы и удалением маслянистых следов с песка и камней. Процессом руководили специалисты природоохранных ведомств совместно с представителями ООО «Курганнефтепродукт».