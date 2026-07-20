На площадке в Хабаровске закладывают фундамент для постройки музея

В Хабаровске дан старт второму этапу строительства нового здания Дальневосточного художественного музея. На площадке ведутся работы по устройству буронабивных свай под фундамент: специалисты выбуривают скважины, устанавливают арматурные каркасы и заливают бетон. Всего будет смонтировано 365 свай, длина каждой составит от 14 до 18 метров, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.