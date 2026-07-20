В Красноярске за выходные задержали более 30 нетрезвых водителей и зафиксировали более 20 выездов на встречку

В минувшие выходные дорожные полицейские зафиксировали более сотни нарушений правил дорожного движения. Среди них: Выезд на встречную полосу: выявлено более 20 случаев. Это одно из самых опасных нарушений ПДД, которое часто приводит к столкновениям транспортных средств, отмечают в красноярской Госавтоинспекции. Нетрезвые за рулем: задержано более 30 водителей, которые управляли автомобилем будучи в состоянии опьянения. Езда без прав: зафиксировано 35 фактов управления авто водителями без соответствующего удостоверения. Кроме того, инспекторы проверили соблюдение правил проезда пешеходных переходов. Зафиксировано 19 нарушений со стороны водителей и более 20 нарушений со стороны самих пешеходов.