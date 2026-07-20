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Некоторые страны ЕС против новых антироссийских санкций: о ком речь

FT: шесть стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия планирует принять 21-й пакет антироссийских санкций на этой неделе. В Брюсселе намерены завершить переговоры по этому вопросу уже к среде, 22 июля. Однако некоторые европейские страны против расширения санкций. Об этом пишет издание Financial Times.

В первую очередь речь идет о Греции. Афины выступили против новых санкций, опасаясь разрушительных последствий для своего судоходства. Греция требует доказательств от Еврокомиссии, что запрет на транспортировку российского СПГ нанесет больше ущерба России, чем Греции. Власти боятся, что конкуренты из третьих стран займут место греческих компаний. Отмечается, что позиция Афин может сорвать принятие нового пакета санкций.

Отмечается, что Брюссель сталкивается с сопротивлением и других европейских стран по поводу санкционной политики. Например, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют пересмотра нового пакета санкций и угрожают его блокировкой в случае отказа.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле уже отреагировали на принятие санкций Западом. Там отметили, что от ограничений страдают больше авторы санкций, чем РФ. Экономика нашей страны прекрасно адаптировалась и продолжает развиваться.

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