Госдума рассмотрит проект об обязанности банков уведомлять о подписании кредитов

— В уведомлении должны быть указаны: индивидуальные условия; процентная ставка; сумма займа; срок возврата; информация о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 тысяч рублей). Предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заeмщика или Госуслуги незамедлительно — в течение 15 минут. Всe это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путeм, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.