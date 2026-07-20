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Госдума рассмотрит проект об обязанности банков уведомлять о подписании кредитов

На этой неделе Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязанности банков и микрофинансовых организаций информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

На этой неделе Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязанности банков и микрофинансовых организаций информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

По данным ЦБ РФ, в 2024 году объем кредитного мошенничества в российских банках превысил 12 миллиардов рублей. При этом в 2025 году он сократился на 40 процентов. По словам Володина, опасность оформления аферистами кредита на человека без его ведома сохраняется.

— В уведомлении должны быть указаны: индивидуальные условия; процентная ставка; сумма займа; срок возврата; информация о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 тысяч рублей). Предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заeмщика или Госуслуги незамедлительно — в течение 15 минут. Всe это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путeм, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Россияне смогут вернуть украденные мошенниками деньги. Минцифры разработало порядок действий для получения компенсации от банка или оператора мобильной связи в случае, если человек стал жертвой телефонного звонка злоумышленников и перевел им деньги. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно, что Минцифры вернулось к идее обязать россиян подтверждать крупные переводы через СМС и мессенджер МАКС. Данная мера якобы включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.

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