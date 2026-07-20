Красноярцев зовут сняться в массовке сериала по мотивам истории секты Виссариона

Для участия в массовых сценах требуются мужчины и женщины разных возрастов, в том числе дети, а также типажные персонажи. В частности, 24 июля нужен мальчик 10−12 лет с актерскими навыками для эпизода с текстом. В последующие дни нужны мужчины 27−47 лет спортивного телосложения с короткой стрижкой (на роли полицейских), играющие в мяч мальчишки 8−9 лет, пассажиры маршрутки и аэропорта (со своими чемоданами), журналисты, постояльцы гостиницы и посетители ресторана, а также продавцы и покупатели в обувном магазине, прохожие и типажи у пивбара.