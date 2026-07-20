Красноярцев зовут сняться в массовке сериала по мотивам истории секты Виссариона

В Красноярском крае стартуют съемки 8-серийной криминальной драмы «Один из нас» для телеканала НТВ. Кинокомпания «Триикс Медиа» объявила набор актеров массовых сцен и типажных героев — съемки пройдут в Красноярске с 24 по 31 июля.
Сериал рассказывает об офицере ФСБ Андрее Филатове (играет Кирилл Балобан), который после работы под прикрытием получает новое задание — внедриться в закрытую религиозную общину.
Сценарий основан на реальных событиях, связанных с операцией по задержанию лидера секты Сергея Торопа (Виссариона). Ключевые события развернутся именно в Красноярском крае.
Для участия в массовых сценах требуются мужчины и женщины разных возрастов, в том числе дети, а также типажные персонажи. В частности, 24 июля нужен мальчик 10−12 лет с актерскими навыками для эпизода с текстом. В последующие дни нужны мужчины 27−47 лет спортивного телосложения с короткой стрижкой (на роли полицейских), играющие в мяч мальчишки 8−9 лет, пассажиры маршрутки и аэропорта (со своими чемоданами), журналисты, постояльцы гостиницы и посетители ресторана, а также продавцы и покупатели в обувном магазине, прохожие и типажи у пивбара.
Условия участия и требования к кандидатам опубликованы в группе кастинга. Оплата предусмотрена, для некоторых ролей — полная смена. Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.
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