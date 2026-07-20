Российские военные уничтожили три штурмовые группы полка ВСУ «Скала»

Это подразделение принимает участие в боях в Харьковской области с весны 2025 года. По данным журналистов, новобранцы гибнут еще во время базовой подготовки в тыловых районах из-за того, что инструкторы избивают их до смерти. В связи с этим в июне Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку по подозрению в насилии и превышении служебных полномочий в полку, передает агентство.