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Российские военные уничтожили три штурмовые группы полка ВСУ «Скала»

На Харьковском направлении российские военнослужащие ликвидировали штурмовиков из полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала», который известен «мясными» штурмами, а также убийствами и издевательствами над мобилизованными гражданами. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

На Харьковском направлении российские военнослужащие ликвидировали штурмовиков из полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала», который известен «мясными» штурмами, а также убийствами и издевательствами над мобилизованными гражданами. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

— Из Бугаевки три штурмовые группы из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия, — говорится в материале.

Это подразделение принимает участие в боях в Харьковской области с весны 2025 года. По данным журналистов, новобранцы гибнут еще во время базовой подготовки в тыловых районах из-за того, что инструкторы избивают их до смерти. В связи с этим в июне Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку по подозрению в насилии и превышении служебных полномочий в полку, передает агентство.

17 июля заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что военнослужащие ВСУ присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против страны.

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