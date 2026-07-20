В Бодайбинском районе завершили реконструкцию моста через реку Верхний Аканак.

— Мост расположен в месте, где работают крупные предприятия. По нему проезжает много тяжеловесной техники. Это было учтено при проведении реконструкции. Расчетная скорость движения по мосту составляет до 80 км/ч. Сейчас по нему обеспечено комфортное и безопасное движение. Обновление инфраструктуры направлено на безопасность для водителей и пассажиров, особенно в период весенних паводков и осенних дождей, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.