В Бодайбинском районе завершили реконструкцию моста через реку Верхний Аканак.

Объект расположен на 62,15 км автодороги Бодайбо — Кропоткин. Работы стартовали в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на них направлено 83,6 млн рублей. Специалисты полностью заменили деревянные опоры на железобетонные, устроили новое пролётное строение и мостовое полотно, укрепили конусы, смонтировали ограждения и обустроили подходы. Временная объездная дорога демонтирована.
— Мост расположен в месте, где работают крупные предприятия. По нему проезжает много тяжеловесной техники. Это было учтено при проведении реконструкции. Расчетная скорость движения по мосту составляет до 80 км/ч. Сейчас по нему обеспечено комфортное и безопасное движение. Обновление инфраструктуры направлено на безопасность для водителей и пассажиров, особенно в период весенних паводков и осенних дождей, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
Общая длина моста — 24,9 метра, ширина проезжей части — 10,94 метра. Прежний мост был в неудовлетворительном состоянии.
На этой же дороге реконструируют ещё два моста — через реки Бодайбо и Большой Догалдын. Они находятся в высокой степени готовности, работы завершат в ближайшее время.