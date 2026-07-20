Суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса ВС РФ в Ставропольском крае.
Ранее ФСБ РФ обнародовала новые данные о предотвращенных терактах киевского режима. Среди опубликованных сведений есть детали о неисполненном, к счастью, взрыве в Пятигорске. Как оказалось, задержанная тогда молодая россиянка была жертвой мошенников, которую довели до отчаяния.
В начале июля ФСБ предотвратила теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Задержан выходец из одной из стран Центральной Азии, действовавший под руководством куратора, находившегося в Сирии.
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