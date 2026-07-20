Нижегородская область заняла 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки

Лидерами рейтинга стали Республика Тыва и Ямало‑Ненецкий автономный округ: в этих субъектах на тысячу человек приходится 26,6 и 25,9 ипотечных кредита соответственно. При этом в Тыве за год число жилищных займов сократилось на 17,7%, тогда как в ЯНАО отмечен существенный рост — на 71,2%.