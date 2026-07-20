Нижегородская область заняла 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки

Нижегородская область расположилась на 62‑й строчке в общероссийском рейтинге регионов по уровню развития ипотечного кредитования, сообщили в РИА «Новости»,
За минувший год в регионе на каждую тысячу человек из числа экономически активного населения пришлось 12,7 ипотечных кредитов. При этом динамика первых пяти месяцев 2026 года демонстрирует заметный рост: показатель увеличился на 66,2% относительно аналогичного отрезка 2025 года. Средний размер ипотечного займа в области составляет 4,03 млн рублей, а доля заёмщиков с просроченной задолженностью — всего 0,67%.
Лидерами рейтинга стали Республика Тыва и Ямало‑Ненецкий автономный округ: в этих субъектах на тысячу человек приходится 26,6 и 25,9 ипотечных кредита соответственно. При этом в Тыве за год число жилищных займов сократилось на 17,7%, тогда как в ЯНАО отмечен существенный рост — на 71,2%.
Аутсайдером рейтинга выступает Республика Ингушетия: здесь на тысячу жителей приходится лишь 3,4 ипотечных кредита — показатель снизился на 1,4%. При этом доля просроченной задолженности в регионе достигает 10,89%.
Ранее более 5 тысяч семей улучшили жилье по маткапиталу в Нижегородской области.