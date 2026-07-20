Косметолог объяснила, почему мужчины реже прибегают к пластике

Мужчины реже обращаются к пластическим хирургам из-за страха боли. Об этом ИС «Вести» рассказала врач дерматолог-косметолог Светлана Кизуб.
По ее словам, мужчины тоже прибегают к услугам эстетической медицины. Однако им критически важно, чтобы процедура была максимально щадящей: пациенты мужского пола инстинктивно избегают излишней травматизации и болезненных манипуляций.
«Таким образом, пациенты-мужчины чаще ходят на аппаратные методики, которые не требуют сильной реабилитации, на ботулотоксины и на контурную пластику, например», — рассказала врач.
Кизуб пояснила, что мужчины, в отличие от женщин, не готовы терпеть боль ради красоты.
«У них действительно хуже болевой порог», — отметила она.
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