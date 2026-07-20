Одна авария: карта пробок в Калининграде на утро понедельника

Движение затруднено на основных магистралях города, в том числе на Горького, Аллее Смелых, Портовой, Железнодорожной, Гагарина, Невского, Черняховского, Фрунзе, 9 Апреля, Ленинском, Московском проспектах, а также на проспекте Мира и Суворова. Сообщается об одной аварии — на Московском проспекте. Общая ситуация в Калининграде оценивается в пять баллов.