Эксперт Бондарь: Жильцы могут отказаться от мусоропровода в доме

— Тут есть пара путей: один из них заключается в консервации, когда саму конструкцию оставляют на месте, а ковши аккуратно заваривают. Для подобного шага необходимо собрать минимум две трети голосов от всего дома на общем собрании собственников. Другой способ предполагает полный демонтаж трубы, — подчеркнул эксперт.