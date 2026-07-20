Эксперт Бондарь: Жильцы могут отказаться от мусоропровода в доме

Мусоропровод в доме относится к общему имуществу жильцов. От него можно отказаться, если собственники устали от неприятного запаха или большого количества грызунов, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
— Тут есть пара путей: один из них заключается в консервации, когда саму конструкцию оставляют на месте, а ковши аккуратно заваривают. Для подобного шага необходимо собрать минимум две трети голосов от всего дома на общем собрании собственников. Другой способ предполагает полный демонтаж трубы, — подчеркнул эксперт.
Бондарь отметил, что демонтаж мусоропровода проводится лишь при согласии всех жильцов. На практике добиться от всех собственников одного решения крайне сложно, поэтому сотрудники управляющих компаний чаще заваривают трубу.
По словам специалиста, перед тем как отказаться от мусоропровода, жильцам необходимо продумать альтернативные варианты. Это могут быть контейнеры на улице. Если на общем собрании собственники квартир решили заварить трубу, коммунальщики зачистят конструкцию изнутри и закроют все отверстия. Стоимость в кавитации будет отображаться по новому тарифу, передает RT.
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