Mash: Лурье продает квартиру в Москве, за которую почти год судилась с Долиной

Авторы материала утверждают, что после победы в Верховном суде Лурье так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратных метров. При этом для жилья заказали дизайн-проект и собирались летом начать ремонт, однако к работам так и не приступили. По данным источника, новая хозяйка решила без лишней огласки продать квартиру.