В Казани на 96% завершили ликвидацию аварийных участков дорог

В рамках работ установят дорожные знаки, ограждения, светофоры и проекционные пешеходные переходы, а также обновят 7,1 тыс. кв. м дорожного покрытия. На эти цели из бюджета Татарстана выделено 150 млн руб.
Кроме того, в городе на 60% выполнены работы по обновлению освещения.
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