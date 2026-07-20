В Прикамье в Октябрьском за неделю выпало более двух июльских норм осадков

Более высокий показатель в истории региона отмечался лишь однажды: в Бисере с 18 по 22 июля 2007 года за пять суток выпало 181,8 мм. Тогда также случился мощный паводок — вода в реке Вижай поднялась на 4 метра. Однако ущерб был меньше: та территория менее населена, чем Октябрьский район.