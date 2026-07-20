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В Прикамье в Октябрьском за неделю выпало более двух июльских норм осадков

Более высокий показатель фиксировался в 2007 году.

Почти три месячные нормы осадков выпало в Октябрьском за неделю, чообщил доктор географических наук Андрей Шихов.

С начала июля местная метеостанция насчитала 240 мм — чуть меньше трёх месячных норм. Только за прошлую неделю выпало 205 мм — это больше двух июльских норм и примерно четверть годовой нормы.

За выходные дни осадков оказалось 129 мм: 87 мм в субботу днём, 36 мм в ночь на воскресенье и 6 мм днём в воскресенье.

«Значение 165 мм является выбросом. Вероятность его превышения составляет примерно 0.000256, что соответствует примерно 1 случаю на 3900 наблюдений», — написал Андрей Шихов.

Более высокий показатель в истории региона отмечался лишь однажды: в Бисере с 18 по 22 июля 2007 года за пять суток выпало 181,8 мм. Тогда также случился мощный паводок — вода в реке Вижай поднялась на 4 метра. Однако ущерб был меньше: та территория менее населена, чем Октябрьский район.

Подробнее о том, как округ пережил затопление — читайте в материале сайта perm.aif.ru.