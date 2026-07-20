Мошенники развели троих мужчин более чем на 1 млн рублей в Амурском районе

В Амурском районе жертвами телефонных мошенников стали трое мужчин. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур, пугали обвинениями в госизмене или взломе личных кабинетов и убеждали перевести деньги на «безопасные счета». Общий ущерб превысил 1,1 млн рублей: 74-летний пенсионер потерял 130 тысяч рублей, 52-летний мужчина — 740 тысяч рублей и 50-летний — 300 тысяч рублей. По всем.