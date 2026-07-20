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Магнитная буря уровня G1 «пройдётся» по Земле 22 июля

Земля окажется во власти магнитной бури к вечеру 22 июля. Такие выводы озвучили после проведённых наблюдений сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По прогнозу, геомагнитные возмущения начнут усиливаться во второй половине указанного дня, а пик активности ожидается около 18:00 по московскому времени. Причиной возмущений станет поток солнечной плазмы, воздействующий на магнитосферу планеты.

Учёные отметили, что речь идёт о невысокой солнечной активности, поэтому у метеочувствительных граждан нет повода для беспокойства. При этом далее погода продемонстрирует стабильность, и магнитных бурь не ожидается вплоть до середины августа.

Ранее сообщалось, что сильный прогрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к новому глобальному температурному рекорду уже в 2027 году.

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