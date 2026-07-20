Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

«В городе жарко. Не забывайте следить за самочувствием и пить больше воды в пути… Поездка пройдет комфортнее и безопаснее, если проветрить салон перед поездкой, не оставлять детей и животных в автомобиле. Это опасно: всего за несколько минут возникает риск перегрева, теплового удара и потери сознания», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.