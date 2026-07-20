В Перми снимают детективный сериал

Съемки проходят на Пермской улице, в администрации Ленинского района, в Театральном сквере и других местах в центре города. По сюжету сотрудник противопожарной службы Полина Панфилова расследует пожар в баре, в котором погибли четыре человека. Во сне главная героиня восстанавливает картину трагедии. Следователь СК Игорь Лукин сначала не принимает такие видения всерьез. Фильм производит компания «Приор Продакшн».