Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми снимают детективный сериал

В Перми проходят съемки детективного сериала «По следу огня» по сценарию Василия Абдрашитова. Об этом сообщает «Новый компаньон».

В Перми проходят съемки детективного сериала «По следу огня» по сценарию Василия Абдрашитова. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Съемки проходят на Пермской улице, в администрации Ленинского района, в Театральном сквере и других местах в центре города. По сюжету сотрудник противопожарной службы Полина Панфилова расследует пожар в баре, в котором погибли четыре человека. Во сне главная героиня восстанавливает картину трагедии. Следователь СК Игорь Лукин сначала не принимает такие видения всерьез. Фильм производит компания «Приор Продакшн».