Количество выданных ипотечных кредитов на Дону выросло на 45% за год

Лидером по показателю в четвертый раз стала Республика Тыва. За последний год ипотечный кредит оформили в среднем 26 человек из каждой тысячи экономически активного населения. Такой уровень превосходит среднероссийский показатель почти в 1,9 раза, а результат региона, оказавшегося на последнем месте рейтинга, — в 7,8 раз. При этом в Тыве наблюдалось снижение объемов выдачи ипотеки на 17,7%.