Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 60-летием создания завода

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, поздравил коллектив и ветеранов АО «АвтоВАЗ» с 60-летием создания завода и отметил, что за эти годы были воплощены смелые конструкторские идеи и внедрены в производство перспективные образцы автомобилей.
— За прошедшие годы, во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов, были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей, — говорится в телеграмме главы государства.
Путин добавил, что строительство завода стало значимым событием в истории российской индустрии, а также существенным вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны. По словам российского лидера, коллектив предприятия достойно продолжает профессиональные традиции, заложенные их предшественниками, трудится с полной отдачей, а также повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой заводом продукции, передает сайт Кремля.
25 июня АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию ряда товарных знаков, включая названия Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus. Они относятся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили, а также автокомпоненты и запчасти.