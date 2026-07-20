Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 60-летием создания завода

Путин добавил, что строительство завода стало значимым событием в истории российской индустрии, а также существенным вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны. По словам российского лидера, коллектив предприятия достойно продолжает профессиональные традиции, заложенные их предшественниками, трудится с полной отдачей, а также повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой заводом продукции, передает сайт Кремля.