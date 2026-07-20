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Трамп испортил фото сборной Испании при праздновании победы на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп испортил фото сборной Испании во время празднования победы на чемпионате мира по футболу — 2026. Политик решил встать рядом со спортсменами, хотя его настойчиво просили отойти.

Президент США Дональд Трамп испортил фото сборной Испании во время празднования победы на чемпионате мира по футболу — 2026. Политик решил встать рядом со спортсменами, хотя его настойчиво просили отойти.

Американский лидер, вручив Кубок мира испанцам, отказался уходить со сцены. При этом руководитель ФИФА Джанни Инфантино подошел к главе Белого дома, чтобы его увести, однако он все равно остался на месте.

В финале мирового первенства сборная Испании обыграла аргентинцев со счетом 1:0 и второй раз в своей истории стала победителем турнира. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте второго дополнительного тайма.

Технический комитет Международной федерации футбола, в свою очередь, провел заседание, в ходе которого было принято решение о том, что нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026, независимо от исхода финала.

При этом форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля. Этого результата он добился после окончания финальной игры ЧМ между сборными Испании и Аргентины, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

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