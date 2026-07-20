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Под Воронежем существует уникальный парк «Бетонные сады» на месте недостроенного завода

Постиндустриальный парк «Бетонные сады» является одной из главных городских достопримечательностей Острогожска.

Постиндустриальный парк «Бетонные сады» является одной из главных городских достопримечательностей Острогожска. Его открытие состоялось в 2023 году. Это единственное в России общественное пространство подобного типа.

Парк обустроили на территории, где ранее располагался недостроенный завод. Архитекторам удалось интегрировать бетонные конструкции в ландшафтный дизайн, сохранив исторический облик данной местности. Благодаря этому город смог достичь нескольких целей: сформировать уникальную зону для отдыха и снизить затраты на утилизацию промышленных бетонных элементов. При этом удалось избежать негативного воздействия на окружающую среду.

Данный проект стал победителем ряда архитектурных премий, как на российском, так и на международном уровне.

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