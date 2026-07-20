Под Воронежем существует уникальный парк «Бетонные сады» на месте недостроенного завода

Постиндустриальный парк «Бетонные сады» является одной из главных городских достопримечательностей Острогожска. Его открытие состоялось в 2023 году. Это единственное в России общественное пространство подобного типа.
Парк обустроили на территории, где ранее располагался недостроенный завод. Архитекторам удалось интегрировать бетонные конструкции в ландшафтный дизайн, сохранив исторический облик данной местности. Благодаря этому город смог достичь нескольких целей: сформировать уникальную зону для отдыха и снизить затраты на утилизацию промышленных бетонных элементов. При этом удалось избежать негативного воздействия на окружающую среду.
Данный проект стал победителем ряда архитектурных премий, как на российском, так и на международном уровне.