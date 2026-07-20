АО «ОКО» уклоняется от устранения нарушений на станции аэрации в Нижнем

АО «ОКО» уклоняется от устранения экологических нарушений на территории Нижегородской станции аэрации. Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, внеплановая проверка зафиксировала 12 повторных нарушений природоохранного законодательства.
Специалисты установили, что очистные сооружения работают неэффективно: в стоках, поступающих в Волгу, превышены нормативы по меди, марганцу, нефтепродуктам и АСПАВ. Кроме того, на одном из источников зафиксирован выброс сероводорода с превышением в 9,5 раза, а данные инвентаризации оказались недостоверными. Также предприятие без лицензии складирует ил на объектах, не внесенных в госреестр, и уклоняется от платы за негативное воздействие на среду.
В настоящее время задолженность по плате за НВОС за 2024 год взыскивается в судебном порядке. Ведомство рассчитывает размер вреда, причиненного экологии, и уже выдало компании новое предписание.
Ранее сообщалось, что нижегородцам показали процесс второго этапа реконструкции станции аэрации.