АО «ОКО» уклоняется от устранения нарушений на станции аэрации в Нижнем

Специалисты установили, что очистные сооружения работают неэффективно: в стоках, поступающих в Волгу, превышены нормативы по меди, марганцу, нефтепродуктам и АСПАВ. Кроме того, на одном из источников зафиксирован выброс сероводорода с превышением в 9,5 раза, а данные инвентаризации оказались недостоверными. Также предприятие без лицензии складирует ил на объектах, не внесенных в госреестр, и уклоняется от платы за негативное воздействие на среду.