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195 гектаров заброшенной земли в Красноярском крае вернули государству

В крае продолжается борьба с неиспользованием сельскохозяйственных земель.

В Красноярском крае у нерадивых собственников изъяли 195 гектаров заброшенных сельхозземель. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В крае продолжается борьба с неиспользованием сельскохозяйственных земель. Собственник, получивший предписание Россельхознадзора, не устранил нарушения в срок. Материалы передали в суд, который признал его виновным по статье КоАП.

Закон гласит: если земля не используется три года и предписание не исполнено, участок подлежит изъятию. В январе 2026 года материалы передали в Агентство по управлению госимуществом. Суд удовлетворил иск в полном объёме.

Всего с начала года по материалам Россельхознадзора суды изъяли у собственников 19 заброшенных участков общей площадью 195,2 гектара. Земли вернут в оборот.

Ранее мы сообщали, что почти 12 га заброшенных сельхозземель вернули в оборот в Красноярском крае.