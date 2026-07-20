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Спустя 83 года в Молдавии нашли могилу казахстанца — героя Великой Отечественной войны

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. Молдавские поисковики установили место гибели и захоронения старшего сержанта Якуба Махмутова из Казахстана, пропавшего без вести в 1944 году в районе села Кошница.

Источник: Sputnik Молдова

Об этом Sputnik Молдова сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, в Поисковое движение Молдовы поступило обращение от жительницы Казахстана Розы Ескандировой, которая попросила помочь установить судьбу своего дяди. После войны семье сообщили, что военнослужащий пропал без вести в районе Кошницы.

На основании документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации поисковикам удалось установить, что командир орудия танка Т-34, старший сержант Якуб Махмутов погиб 20 мая 1944 года в ходе ожесточенных боев на Кошницком плацдарме.

В 2025 году при реставрации мемориального комплекса на братской могиле в селе Кошница имя погибшего было увековечено на гранитных плитах. Архивные документы и фотографии мемориала уже переданы родственникам военнослужащего в Казахстан.

«Старший сержант Якуб Махмутов погиб смертью храбрых, освобождая молдавскую землю от румыно-немецкой нацистской оккупации. Спустя 83 года о его подвиге помнят и в родном Казахстане, и в освобожденной Молдове», — заявил Алексей Петрович.