Спустя 83 года в Молдавии нашли могилу казахстанца — героя Великой Отечественной войны

Об этом Sputnik Молдова сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, в Поисковое движение Молдовы поступило обращение от жительницы Казахстана Розы Ескандировой, которая попросила помочь установить судьбу своего дяди. После войны семье сообщили, что военнослужащий пропал без вести в районе Кошницы.
На основании документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации поисковикам удалось установить, что командир орудия танка Т-34, старший сержант Якуб Махмутов погиб 20 мая 1944 года в ходе ожесточенных боев на Кошницком плацдарме.
В 2025 году при реставрации мемориального комплекса на братской могиле в селе Кошница имя погибшего было увековечено на гранитных плитах. Архивные документы и фотографии мемориала уже переданы родственникам военнослужащего в Казахстан.
«Старший сержант Якуб Махмутов погиб смертью храбрых, освобождая молдавскую землю от румыно-немецкой нацистской оккупации. Спустя 83 года о его подвиге помнят и в родном Казахстане, и в освобожденной Молдове», — заявил Алексей Петрович.