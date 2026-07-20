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Жители Ростовской области будут ездить на поездах «Зарянка»

На Дону будут курсировать «Зарянки».

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области будут ездить на электропоездах «Зарянка». Итоги голосования за названия поездов подвели в ОАО «РЖД», сообщает «Городской репортер».

Поезда серии ЭП3Д, курсирующие от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока, теперь будут носить название «Зарянка». За этот вариант проголосовали 32,5% респондентов. Также предлагались варианты «Юрок», «Щегол» и «Ремез».

ЭП3Д курсируют из Ростова-на-Дону в Лихую и Шахты, Таганрог и Азов, Усть-Донецк и Морозовск. Также поезда этого типа используются на маршрутах «Городской электрички» в донской столице.

Электропоезда в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Поволжье и Сибири будут называться «Скворец». Этот вариант набрал 33,6% голосов, обойдя «Грача», «Лазоревку» и «Королька».

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