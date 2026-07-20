Жители Ростовской области будут ездить на поездах «Зарянка»

Поезда серии ЭП3Д, курсирующие от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока, теперь будут носить название «Зарянка». За этот вариант проголосовали 32,5% респондентов. Также предлагались варианты «Юрок», «Щегол» и «Ремез».