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Истребители США перехватили несколько самолетов около места финала ЧМ-2026

Истребители F-16 перехватили три частных самолета недалеко от места проведения ЧМ-2026.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на введенные ограничения полетов в небе над Нью-Джерси, где проходил финал Чемпионата мира по футболу, несколько частных самолетов все же попытались залететь в запретную зону. Часть из них пришлось перехватывать истребителям F-16. Об этом со ссылкой на командование аэрокосмической обороны США (NORAD) сообщает New York Post.

Отмечается, что ограничения на полеты вводили в районе Бедминстера и Ист-Ратерфорда. Однако более 10 самолетов вошли в закрытое воздушное пространство. Три из них, уточнили в NORAD, были перехвачены истребителями F-16. Более того, в двух случаях военным пришлось выпускать сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилотов.

Напомним, сборная Испании выиграла Чемпионат мира по футболу 2026, победив Аргентину 1:0. До этого сообщалось о многочисленных жалобах со стороны футболистов на американскую таможню, которая жестко проводила процедуру проверки. Участников ЧМ-2026 разворачивали прямо на границе, устраивали допросы в аэропортах, обыскивали на взлетно-посадочной полосе. Так американцы пытались обеспечить безопасность мундиаля.

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