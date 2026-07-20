Истребители США перехватили несколько самолетов около места финала ЧМ-2026

Отмечается, что ограничения на полеты вводили в районе Бедминстера и Ист-Ратерфорда. Однако более 10 самолетов вошли в закрытое воздушное пространство. Три из них, уточнили в NORAD, были перехвачены истребителями F-16. Более того, в двух случаях военным пришлось выпускать сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилотов.