С 1 августа проверят счетчики воды: что грозит владельцам жилья

С 1 августа в России и Волгоградской области вступают в силу новые правила проверки счетчиков воды. Изменения касаются жителей Волгограда, чьи квартиры оснащены индивидуальными водосчетчиками.
Юрист в сфере ЖКХ Сергей Фоменко пояснил: систематические задержки в передаче данных или пропуск даты поверки приведут к автоматическому переводу на оплату по нормативу, а при отказе допустить специалиста к прибору в квитанции применят повышающий коэффициент. Проверить актуальность данных можно через систему «Аршин» или в паспорте прибора.
С 1 июля 2026 года по закону № 214-ФЗ строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» в квитанциях разделили, а с 1 марта по закону № 177-ФЗ оплату нужно вносить до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
«Юристы советуют проводить платежи за два-три дня до крайнего срока, поскольку дата зачисления средств на счет управляющей компании может отличаться от даты отправки перевода», — отмечает Фоменко.
Волгоградцам стоит передавать показания счетчиков с 20-го по 25-е число и хранить фото приборов на случай запроса управляющей компании при скачках потребления. Летом при оплате по факту строка «отопление» в квитанции должна отсутствовать, — пишет «Главный региональный».
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