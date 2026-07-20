С 1 августа проверят счетчики воды: что грозит владельцам жилья

Юрист в сфере ЖКХ Сергей Фоменко пояснил: систематические задержки в передаче данных или пропуск даты поверки приведут к автоматическому переводу на оплату по нормативу, а при отказе допустить специалиста к прибору в квитанции применят повышающий коэффициент. Проверить актуальность данных можно через систему «Аршин» или в паспорте прибора.