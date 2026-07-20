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СКР начал проверку после гибели нижегородского рыбака от наезда «Валдая»

По факту смертельного наезда судна «Валдай 45Р» на лодку с рыбаком в Нижегородской области проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По предварительным данным, рейсовый теплоход Павлово — Нижний Новгород 19 июля наехал на рыбацкую лодку на судовом ходу около деревни Погорелки в Павловском округе.

По факту смертельного наезда судна «Валдай 45Р» на лодку с рыбаком в Нижегородской области проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По предварительным данным, рейсовый теплоход Павлово — Нижний Новгород 19 июля наехал на рыбацкую лодку на судовом ходу около деревни Погорелки в Павловском округе.

В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб на месте. В Нижегородской транспортной прокуратуре также проводят проверку, добавили в ведомстве.