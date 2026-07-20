«Метеоры» по маршруту Нижний Новгород — Пермь запустят в конце июля

О запуске межрегиональных маршрутов с использованием «Метеора» стало известно в 2025 году, когда началось масштабное формирование речного флота в Прикамье. В частности, сейчас в регионе восстанавливаются суда на подводных крыльях «Восход» и два «Метеора». Также есть планы об организации речных маршрутов на водном такси Looker.