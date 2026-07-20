Жителей 32 городов эвакуировали из-за крупнейшего в этом году пожара в Испании

Основной удар стихии пришелся на автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча в центре страны. Там эвакуировали 25 деревень. Именно здесь, в муниципалитете Ла-Миерла, зафиксирован крупнейший в этом году очаг. Огонь уже уничтожил более 16 тысяч гектаров лесов и лугов.