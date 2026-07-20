Жителей 32 городов эвакуировали из-за крупнейшего в этом году пожара в Испании

В Испании бушуют десятки мощных лесных пожаров, которые стремительно распространяются из-за сильного ветра, рекордной жары и засухи. По данным властей гражданской обороны, с воскресенья, 19 июля, свои дома были вынуждены покинуть жители 32 населенных пунктов.
Основной удар стихии пришелся на автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча в центре страны. Там эвакуировали 25 деревень. Именно здесь, в муниципалитете Ла-Миерла, зафиксирован крупнейший в этом году очаг. Огонь уже уничтожил более 16 тысяч гектаров лесов и лугов.
Еще одна критическая ситуация сложилась в Арагоне, в муниципалитете Орес, где выгорело свыше 15 тысяч гектаров. Крупные возгорания также фиксируются в Каталонии, Андалусии и Стране Басков.
Пожарные работают в экстремальных условиях. Ситуацию усложняет прогноз метеоагентства Aemet. Во вторник, 21 июля, столбики термометров могут подняться до +45 °C.
Напомним, Испания впервые за всю историю наблюдений летом расходует газ из подземных хранилищ, предназначенных для зимы. С 2 по 14 июля страна извлекла 39,4 млн кубометров газа из-за аномальной жары и высокого спроса на электроэнергию. Уровень заполненности хранилищ упал до 73,3%, что стало минимальным показателем с 2021 года.