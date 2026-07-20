Участник ЧМ-2026 по футболу стал игроком белорусской команды

К слову, 32-летний защитник провел в составе сборной Ирана 78 матчей. Также Мохаммади сыграл во всех трех матчах недавно завершившегося чемпионата. Напомним, на групповой стадии мундиаля иранцы завершили все свои матчи вничью, сыграв с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). В группе команда заняла третье место и не попала в плей-офф.