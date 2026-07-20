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Участник ЧМ-2026 по футболу стал игроком белорусской команды

Участник ЧМ-2026 по футболу принят в белорусскую команду.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская команда подписала контракт с участником Чемпионата мира по футболу 2026. Новость сообщил футбольный клуб «МЛ Витебск».

В пресс-службе белорусского ФК сказали, что теперь игрок сборной Ирана Милад Мохаммади будет играть в Беларуси.

К слову, 32-летний защитник провел в составе сборной Ирана 78 матчей. Также Мохаммади сыграл во всех трех матчах недавно завершившегося чемпионата. Напомним, на групповой стадии мундиаля иранцы завершили все свои матчи вничью, сыграв с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). В группе команда заняла третье место и не попала в плей-офф.

В текущем чемпионате Беларуси «МЛ Витебск» занимает второе место после 14 туров и является действующим чемпионом страны. На 23 июля запланирован стартовый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, «МЛ Витебск» сыграет против черногорской «Сутьески».

А на минувшей неделе витебский клуб не смог преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда дважды уступила «Университате Крайовой» из Румынии.

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