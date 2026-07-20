Девять зданий и 87 автомобилей пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Курск

В результате удара беспилотников ВСУ по Курску в минувшие выходные повреждения получили девять зданий: семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин. По информации, поступившей в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), повреждены 70 квартир и 87 автомобилей. Об этом 20 июля сообщил мэр Курска Евгений Маслов на оперативном совещании в облправительстве.