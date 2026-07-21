Прокуратура вмешалась в ситуацию с водоснабжением в Фокино

Прокуратура контролирует устранение последствий аварийной ситуации с водоснабжением в Фокино. Подачу воды из Волчанецкого водохранилища остановили после того, как в пробах выявили превышение допустимых показателей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо вызвано в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)», — говорится в сообщении.
Напомним, что в прошлую среду жителям отключили воду. По данным Примтеплоэнерго, причиной стало то, что вода была непригодна для питья. Предупреждение для горожан опубликовали уже после отключения. После жалоб прокуратура начала проверку.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг приняли решение, что жители Фокино останутся без централизованного холодного водоснабжения до 22 июля.
Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ, организацию подвоза воды населению, а также решение вопроса о перерасчете платы за коммунальную услугу на период отсутствия водоснабжения. В прокуратуре отметили, что восстановление прав жителей Фокино остается на контроле ведомства.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что жителям Фокино, у которых пропала холодная вода, запретили её пить. Остальным вернут водоснабжение только через пять дней.