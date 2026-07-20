В Красноярске появится мурал с известным исследователем Арктики и депутатом Артуром Чилингаровым

Артур Чилингаров — выдающийся советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук, член-корреспондент РАН, депутат Госдумы VII и VIII созывов от Красноярского края. Он удостоен званий Героя Советского Союза (1986) и Героя Российской Федерации (2008). Имя Чилингарова внесено в Книгу рекордов Гиннесса как человека, побывавшего на обоих полюсах Земли в течение полугода.