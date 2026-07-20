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В Красноярске появится мурал с известным исследователем Арктики и депутатом Артуром Чилингаровым

В красноярском микрорайоне Северный появится мурал с портретом Артура Чилингарова.

В Красноярске появится мурал в честь Артура Чилингарова.

Разметку мурала уже начали наносить на фасад дома № 2 по улице Ястынской в красноярском микрорайоне Северный. Планируется завершить работу в течение двух недель, если позволит погода, сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.

Артур Чилингаров — выдающийся советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук, член-корреспондент РАН, депутат Госдумы VII и VIII созывов от Красноярского края. Он удостоен званий Героя Советского Союза (1986) и Героя Российской Федерации (2008). Имя Чилингарова внесено в Книгу рекордов Гиннесса как человека, побывавшего на обоих полюсах Земли в течение полугода.

Учёный скончался 1 июня 2024 года на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

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