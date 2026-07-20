ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября в Москве

«Российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития. От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных ИТ-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом. Ключевой площадкой для демонстрации лучших ИТ-решений стал форум “Цифровые решения”. Он объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.