ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября в Москве

Главное ИТ-событие года — ИТ-форум «Цифровые решения» — пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». В этом году мероприятие получит международный статус, сообщили в правительстве РФ.
Форум объединит на одной площадке представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества: ожидается до 20 тыс. гостей, включая представителей более чем 100 стран. Деловая программа предложит свыше 120 сессий и выступления более 700 спикеров.
«Российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития. От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных ИТ-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом. Ключевой площадкой для демонстрации лучших ИТ-решений стал форум “Цифровые решения”. Он объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
В течение пяти дней в рамках форума пройдут дискуссии по темам цифровой инфраструктуры, цифровых платформ, ИИ и облачных сервисов, кибербезопасности и ПО. Также обсудят развитие образовательных платформ и развлекательных сервисов.
Все дни на полях форума будет работать выставка современных ИТ-решений от компаний-лидеров отрасли. Гости смогут ознакомиться с технологическими новинками, которые уже применяют в разных отраслях. Выставка объединит шесть интерактивных зон, соответствующих ключевым тематическим направлениям форума. Для широкой аудитории запланированы мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные тесты, игровые и лаунж-зоны.
В этом году впервые в рамках форума «Цифровые решения» на площадке комплекса «Мечта» в парке Горького пройдет II Глобальный цифровой форум (ГЦФ), который объединит свыше 700 иностранных участников из более 100 стран. В их числе главы профильных министерств, представители ИТ-компаний и стартапов, ИТ-специалисты, журналисты и блогеры. В рамках ГЦФ запланированы двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары и мастер-классы, культурная программа и другие активности. К участию приглашены представители всех дружественных стран.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.