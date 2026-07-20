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В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после стрельбы в центре города

ГУМВД: в Ростове-на-Дону возбуждено дело после стрельбы в центре города.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Как ранее сообщили в ведомстве, между посетителями одного из увеселительных заведений города произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением травматического оружия. В результате один из участников стычки был госпитализирован, также пострадал охранник заведения.

Полиция задержала двух подозреваемых — 32-летнего и 34-летнего жителей Батайска и Ростова-на-Дону. Разрешение на хранение и ношение оружия у них было.

«В отношении задержанных… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ “Хулиганство”», — говорится в сообщении.