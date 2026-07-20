Названы имена финалистов «Рока над Амуром» в Хабаровске

В Хабаровске выбрали финалистов VI фестиваля «Рок над Амуром», который пройдет 22 августа на площадке возле Арены «Ерофей». Жюри получило заявки от 140 коллективов, из которых три группы получили возможность побороться за финальный приз — запись собственного мини-альбома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В финал прошли группы «Спать не модно» из Хабаровска, «Красный дождь» из Владивостока и «Мед браги» из Уссурийска.
— Отбор в этом году проходил немного сложнее, чем обычно, поскольку заявок было очень много, материалы внимательно проанализировали и оценили. Очень порадовало жанровое разнообразие групп и разные уровни команд: от настоящих ветеранов сцены до новичков, которые желают познакомить жителей края со своим творчеством, — сообщил член жюри фестиваля Денис Рублевский.
«Рок над Амуром» проводится с 2021 года и стал знаковым летним событием не только для жителей Хабаровского края, но и других регионов Дальнего Востока и всей страны. Фестиваль «Рок над Амуром» проводится при поддержке правительства и губернатора Хабаровского края.
— Фестиваль «Рок над Амуром» — узнаваемый символ края и эффективная платформа для творческого роста молодых артистов. Он направлен на поддержку перспективных музыкантов и сохранение наследия русского рока, — подчеркнули в краевом министерстве культуры.
Как и всегда, зрителей ждут не только выступления конкурсантов, но и концерты легенд отечественной рок-музыки. В 2026 году хедлайнерами фестиваля стали Юлия Чичерина и Найк Борзов. На сцене выступят и уже полюбившиеся многим местные коллективы — группы «Двадцать», «The Starkillers» и победитель фестиваля прошлого года — «Карманный томик». Вход на мероприятие бесплатный.
Сформирован и состав жюри, в него вошли директор и сооснователь музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова, саунд-продюсер и автор песен Алексей Панфилов, арт-директор и управляющая рок-клуба «Водолей» Дарья Кошелева, фронтмен группы «The Starkillers» Денис Рублевский, программный директор «Авторадио-Хабаровск» Александр Лесков.