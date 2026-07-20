Названы имена финалистов «Рока над Амуром» в Хабаровске

— Отбор в этом году проходил немного сложнее, чем обычно, поскольку заявок было очень много, материалы внимательно проанализировали и оценили. Очень порадовало жанровое разнообразие групп и разные уровни команд: от настоящих ветеранов сцены до новичков, которые желают познакомить жителей края со своим творчеством, — сообщил член жюри фестиваля Денис Рублевский.