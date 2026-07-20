В аэропорту Китая открыли «отдел по борьбе с грызунами» и наняли на работу бездомных кошек

Штат нового «отдела по борьбе с грызунами» представлен тремя питомцами: котом Санбао, кошкой Цуйхуа и их дочерью Цуйго. Животные не просто живут в комфорте — каждое утро они выходят на патрулирование терминала, чтобы выполнять свои прямые обязанности. За кошачьей семьей закреплены сотрудники аэропорта, которые следят за их здоровьем и организуют обходы территории.