В аэропорту Китая открыли «отдел по борьбе с грызунами» и наняли на работу бездомных кошек

Китайский аэропорт Ланьчжоу внедрил нестандартный метод борьбы с грызунами, официально трудоустроив бездомных кошек. Как сообщает South China Morning Post, для пушистых сотрудников оборудовали стеклянный «офис» неподалеку от зоны вылета, оснащенный вентиляцией и игровой зоной.
Штат нового «отдела по борьбе с грызунами» представлен тремя питомцами: котом Санбао, кошкой Цуйхуа и их дочерью Цуйго. Животные не просто живут в комфорте — каждое утро они выходят на патрулирование терминала, чтобы выполнять свои прямые обязанности. За кошачьей семьей закреплены сотрудники аэропорта, которые следят за их здоровьем и организуют обходы территории.
Пассажиры часто останавливаются у домика, чтобы сфотографировать необычных работников, а администрация ведет блог о буднях своего хвостатого отдела. Идея оказалась настолько успешной, что руководство присвоило коту звание директора, а его партнерше — заместителя. Теперь, после появления котенка, семейный подряд продолжается.