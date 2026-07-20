Военные из Хабаровского края потренировались со спецназом Мьянмы

По сценарию одной из тренировок спецназ должен был защитить высокопоставленного чиновника после нападения на его кортеж. Затем российские и мьянманские бойцы вместе штурмовали базу условных террористов, отрабатывая взаимодействие в условиях, максимально приближенных к боевым.