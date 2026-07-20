Военные из Хабаровского края потренировались со спецназом Мьянмы

Военнослужащие Восточного военного округа провели совместную тренировку с бойцами специальных подразделений Мьянмы. В занятиях участвовали военные из Хабаровского и Приморского краёв, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
По сценарию одной из тренировок спецназ должен был защитить высокопоставленного чиновника после нападения на его кортеж. Затем российские и мьянманские бойцы вместе штурмовали базу условных террористов, отрабатывая взаимодействие в условиях, максимально приближенных к боевым.
Во время захвата объекта военные применили FPV-дроны, наземный роботизированный комплекс «Курьер», квадроциклы и багги. Такая техника помогала разведать территорию, приблизиться к зданию и поддержать штурмовую группу.
Российские инструкторы также показали, как готовят операторов беспилотников, спускаются с вертолёта без парашюта и противодействуют дронам при помощи гладкоствольного оружия. Отдельные занятия посвятили стрельбе из комплекса «Блик», тактической медицине и действиям внутри зданий.
Обмен опытом продолжится в ближайшие дни. Военные Мьянмы проведут для российских коллег занятия по выживанию в джунглях и ведению боя в горах и другой труднопроходимой местности.