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Военные из Хабаровского края потренировались со спецназом Мьянмы

По сценарию одной из тренировок спецназ должен был защитить высокопоставленного чиновника после нападения на его кортеж.

Военнослужащие Восточного военного округа провели совместную тренировку с бойцами специальных подразделений Мьянмы. В занятиях участвовали военные из Хабаровского и Приморского краёв, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По сценарию одной из тренировок спецназ должен был защитить высокопоставленного чиновника после нападения на его кортеж. Затем российские и мьянманские бойцы вместе штурмовали базу условных террористов, отрабатывая взаимодействие в условиях, максимально приближенных к боевым.

Во время захвата объекта военные применили FPV-дроны, наземный роботизированный комплекс «Курьер», квадроциклы и багги. Такая техника помогала разведать территорию, приблизиться к зданию и поддержать штурмовую группу.

Российские инструкторы также показали, как готовят операторов беспилотников, спускаются с вертолёта без парашюта и противодействуют дронам при помощи гладкоствольного оружия. Отдельные занятия посвятили стрельбе из комплекса «Блик», тактической медицине и действиям внутри зданий.

Обмен опытом продолжится в ближайшие дни. Военные Мьянмы проведут для российских коллег занятия по выживанию в джунглях и ведению боя в горах и другой труднопроходимой местности.