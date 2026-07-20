К 1 сентября в поселке Хабаровска обустроят уличное освещение и дорожную сеть

В рамках благоустройства в посёлке уже обновили памятник «Слава советскому солдату», выполнили ямочный ремонт на Сергеевской, обустроили парковку у школы № 2 и уложили асфальт у дома № 10 на улице Ванинской. На ремонт оставшихся дорог объявлен конкурс; договор с подрядчиком подпишут в ближайшие 2−3 недели, а до этого провели подготовительные мероприятия — отгрейдировали покрытие и отсыпали щебнем. Губернатор Дмитрий Демешин поручил усилить контроль за исполнением мероприятий.