В Энгельсскую больницу Саратовской области поступило новое оборудование

«Поступающее современное оборудование обладает рядом преимуществ, которые делают его популярным и часто применяемым в офтальмологии. Прежде всего, это безболезненность процедуры, простота настройки прибора, понятный интерфейс — специалист легко устанавливает необходимую функцию и изменяет настройки, высокая точность и даже удобный дизайн, который комфортен и для пациента, и для доктора. Все это будет способствовать ранней диагностике заболеваний, которые будут успешно корректироваться у большего количества пациентов. В рамках программы уже закуплено 17 аппаратов, закупки будут продолжены», — рассказал министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.