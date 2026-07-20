В Энгельсскую больницу Саратовской области поступило новое оборудование

Новое офтальмологическое оборудование поступило в Энгельсскую районную больницу Саратовской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Учреждение получило авторефрактометр. Он позволяет с точностью определить или опровергнуть наличие патологий глаза. Плюс исследований в том, что они являются полностью безопасными и безболезненными, проводятся максимально быстро и легко.
«Поступающее современное оборудование обладает рядом преимуществ, которые делают его популярным и часто применяемым в офтальмологии. Прежде всего, это безболезненность процедуры, простота настройки прибора, понятный интерфейс — специалист легко устанавливает необходимую функцию и изменяет настройки, высокая точность и даже удобный дизайн, который комфортен и для пациента, и для доктора. Все это будет способствовать ранней диагностике заболеваний, которые будут успешно корректироваться у большего количества пациентов. В рамках программы уже закуплено 17 аппаратов, закупки будут продолжены», — рассказал министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.