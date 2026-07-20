В поиске новой работы каждый четвертый калининградец рассчитывает на помощь друзей и знакомых

При поиске новой работы каждый четвертый житель Калининграда (27%) рассчитывает на друзей и приятелей, 16% — на коллег, 11% — на родителей, по 8% — на вторую половину и других родственников. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на недавний опрос.