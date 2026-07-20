«Концерт на крыше, фудкорт и модный показ»: во вторник в Калининграде отметят День янтаря

Перед воротами учреждения организуют зону с фудкортом. Во внешнем дворе музея будет работать выставка из янтаря местных художников. Гости и жители города смогут насладиться джазовым концертом, экскурсиями, модным показом и моноспектаклем. Принять участие в большинстве мероприятий можно будет по билету в музей.