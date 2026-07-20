«Концерт на крыше, фудкорт и модный показ»: во вторник в Калининграде отметят День янтаря

В Калининграде отметят День янтаря. Праздник организуют во вторник, 21 июля. Программу мероприятий опубликовали на сайте Музея янтаря.
Перед воротами учреждения организуют зону с фудкортом. Во внешнем дворе музея будет работать выставка из янтаря местных художников. Гости и жители города смогут насладиться джазовым концертом, экскурсиями, модным показом и моноспектаклем. Принять участие в большинстве мероприятий можно будет по билету в музей.
Программа Дня янтаря.
10:00−19:00 — работа фудкорта перед воротами музея (бесплатно); 10:00−19:00 — интерактивная выставка изделий из янтаря (бесплатно); 10:00−19:00 — игровой маршрут по экспозициям музея; 11:00−19:00 — экскурсионные сеансы по экспозициям музея; 13:00−16:00 — творческая площадка во внутреннем дворике музея: мастер-классы по созданию изделий из янтаря; 16:30−16:50 — концертная программа от студии барабанщиц и спортивной хореографии; 17:30−18:00 — модный показ от театра «Тефити»;
По отдельному билету можно посетить джазовый концерт на крыше и эксклюзивные экскурсии по музею. С подробной программой праздника можно познакомиться по ссылке.
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