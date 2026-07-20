Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выстрелил в грудь и ушел: мужчина убил соседа во время пьяной ссоры в Хабаровске

16 июля вечером у дома на Тихоокеанской улице Хабаровска 59-летний мужчина встретил соседа, с которым стал распивать спиртное на лавочке. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. После этого подозреваемый побежал в квартиру, взял самодельное огнестрельное орудие, вернулся и выстрелил оппоненту в грудь. Потерпевший скончался на месте, подозреваемый ушел домой. В отношении мужчины избрана мера.

16 июля вечером у дома на Тихоокеанской улице Хабаровска 59-летний мужчина встретил соседа, с которым стал распивать спиртное на лавочке. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. После этого подозреваемый побежал в квартиру, взял самодельное огнестрельное орудие, вернулся и выстрелил оппоненту в грудь. Потерпевший скончался на месте, подозреваемый ушел домой. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.