Выстрелил в грудь и ушел: мужчина убил соседа во время пьяной ссоры в Хабаровске

16 июля вечером у дома на Тихоокеанской улице Хабаровска 59-летний мужчина встретил соседа, с которым стал распивать спиртное на лавочке. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. После этого подозреваемый побежал в квартиру, взял самодельное огнестрельное орудие, вернулся и выстрелил оппоненту в грудь. Потерпевший скончался на месте, подозреваемый ушел домой. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.