Хабаровский сержант вывез раненых товарищей из-под миномётного огня на СВО

Во время операции сохранялась угроза новых обстрелов ВСУ и атак с воздуха, поэтому сержант постоянно менял маршрут движения и использовал естественные укрытия. Одновременно он координировал действия группы, чтобы вывести людей с переднего края и не допустить новых потерь.