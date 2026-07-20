Хабаровский сержант вывез раненых товарищей из-под миномётного огня на СВО

Старший сержант Николай Губин организовал эвакуацию раненых военнослужащих с опасного участка в зоне СВО под плотным миномётным огнём. Он оказал им первую помощь и доставил в укрытие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Во время операции сохранялась угроза новых обстрелов ВСУ и атак с воздуха, поэтому сержант постоянно менял маршрут движения и использовал естественные укрытия. Одновременно он координировал действия группы, чтобы вывести людей с переднего края и не допустить новых потерь.
Добравшись до пострадавших, Николай Губин стабилизировал их состояние и организовал дальнейшую эвакуацию. Благодаря его действиям раненых удалось вынести из зоны огня, а подразделение сохранило боеспособность и продолжило выполнять задачу.
За мужество и самоотверженность старшего сержанта наградили медалью «За храбрость» II степени. Ранее он также получил медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» двух степеней.