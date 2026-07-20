Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

О месте и времени прощания в палате сообщат позже.
Господин Николаев занимал свою должность с 2015 года. Ранее он работал заместителем председателя правления и начальником организационного отдела палаты, а также руководил Европейским информационным консультационным центром республики.
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